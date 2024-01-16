Глава МИД Венгрии: Брюссель не способен самостоятельно бороться с нелегальной миграцией

Петер Сийярто призвал отказаться от распределения прибывающих в ЕС нелегалов на территории различных стран сообщества по квотам

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Брюссель не способен справиться с проблемой нелегальной миграции в ЕС из-за своего политизированного подхода, борьба с потоками нелегалов может быть эффективной на национальном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Exxpress.

"Тема номер один - нелегальная миграция. Нам следует изменить политический подход Брюсселя. Незаконное пересечение границ следует больше рассматривать не как гуманитарную, а как криминальную проблему. Мы должны сделать все возможное для защиты внешних границ. Более того, ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне никто не должен указывать европейским странам, кому следует разрешать въезд, а кому нет. На данный момент существует необходимость четкой национальной ответственности за защиту собственных границ", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

"Брюссель не может решить проблему на европейском уровне с его текущим политическим подходом, потому что одним из главных факторов притяжения нелегальной миграции в Европу является политика Евросоюза. <...> ЕС подталкивает мигрантов к тому, чтобы те приезжали к нам, а не говорит им держаться подальше. Единственный способ попасть в Европу должен быть легальным", - отметил глава венгерской дипломатии.

Сийярто призвал отказаться от распределения прибывающих в ЕС нелегалов на территории различных стран сообщества по квотам. Глава МИД Венгрии также настаивает на четком разделении беженцев и экономических мигрантов, стремящихся попасть в Европу.