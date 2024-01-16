Блинкен: арабские страны не хотят восстанавливать Газу без решения палестинского вопроса

По словам госсекретаря США, арабские страны говорят, что не станут заниматься восстановлением Газы только для того, чтобы через год или пять лет сектор снова сравняли с землей и снова попросили восстановить

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Арабские страны не хотят участвовать в восстановлении сектора Газа, поскольку считают, что без решения палестинского вопроса, анклав будет вновь разрушен в ближайшие годы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Необходимо решить палестинский вопрос. Арабские страны говорят, что не станут заниматься восстановлением Газы только для того, чтобы через год или пять лет сектор снова сравняли с землей и снова попросили восстановить", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии.