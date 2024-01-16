В Белом доме заявили, что сохраняют за собой право принять новые меры против хуситов

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что развитие ситуации зависит и от государств, имеющих влияние на Иран и другие страны на Ближнем Востоке

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохраняют за собой право принять новые меры в отношении участников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"И мы сохраняем право предпринять дальнейшие действия. Однако это должны быть усилия, прилагаемые всеми [сторонами]", - заявил советник американского лидера Джо Байдена, отвечая на вопрос о том, не просматривается ли угроза дальнейшего обострения ситуации в Красном море. По мнению Салливана, развитие ситуации зависит и от государств, имеющих влияние на Иран и другие страны на Ближнем Востоке. "Мы (США - прим. ТАСС) не стремимся к региональному конфликту. Отнюдь. За счет комбинирования последовательного сдерживания и непоколебимой дипломатии мы стремимся создать условия для деэскалации [напряженности на Ближнем Востоке]", - утверждал представитель Белого дома.

"Наш подход по-прежнему сконцентрирован на движении к большей интеграции и стабильности в регионе", - заверил Салливан. Как он пояснил, это подразумевает выход на "пакетную сделку <...> между Израилем и ключевыми арабскими государствами", в том числе очерчивающую "политический горизонт для палестинского народа".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары стали ответом на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали, в частности, места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.