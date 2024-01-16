В США заявили, что Израиль переходит к боевым действиям низкой интенсивности в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал это позитивным шагом

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Израильские вооруженные силы переходят к боевым действиям низкой интенсивности в секторе Газе. Об этом сообщил на телефонном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, "переход к менее интенсивным операциям [в Газе] является позитивным шагом". Как добавил официальный представитель Белого дома, Вашингтон надеется, что снижение интенсивности боев и вывод части войск позволит "жителям вернуться на север Газы". "Пока они осуществляют этот переход [к боевым действиям низкой интенсивности], мы готовимся увеличить объем гуманитарной помощи тем людям, которые в ней нуждаются, а также помочь создать условия для возвращения населения на север Газы, где ООН надеется провести [гуманитарные] миссии в течение следующей недели. Мы проводим эти подготовительные мероприятия, поскольку считаем, что такие менее интенсивные операции в Газе должны позволить не только сократить число жертв среди мирного населения, но и обеспечить более надежное распределение помощи в предстоящий период", - добавил Кирби.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что интенсивное наступление израильской армии на севере сектора Газа "подойдет к концу", на юге анклава бои "скоро закончатся", после чего военные перейдут к следующему этапу в этих двух районах. Галант отметил, что "в конце войны не будет никакой военной угрозы со стороны Газы, [палестинское радикальное движение] ХАМАС не сможет контролировать сектор и функционировать как военная сила, а ЦАХАЛ будет иметь полную свободу действий".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.