Шольц и Байден обсудили по телефону продолжение помощи Киеву

Канцлер Германии и президент США "были едины во мнении касательно осуждения продолжающегося российского нападения на Украину", говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили "продолжающуюся поддержку Украины и обстановку на Ближнем Востоке". Об этом сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер и президент были едины во мнении касательно осуждения продолжающегося российского нападения на Украину и необходимости продолжать поддерживать Украину в финансовом, военном и гуманитарном плане", - говорится в сообщении.

Кабмин ФРГ напомнил, что в 2024 году Берлин собирается выделить более €7 млрд на товары военного назначения для Киева.