NYT: чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине

Издание отмечает, что тема украинского конфликта не является доминирующей

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Европейские чиновники и бизнесмены в Давосе, где сейчас проходит заседание Всемирного экономического форума, настаивают на дипломатическом разрешении конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание пишет, что тема украинского конфликта заметна на встречах в Давосе, но она не является доминирующей. Отмечается, что как чиновники, так и представители бизнес-среды из разных стран Европы, хотя и заявляют о поддержке Киева, в то же время продвигают идею дипломатического урегулирования конфликта в публичном и частном порядке.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более 120 стран, всего более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как в 2023 году, не направили приглашения россиянам.