Президент Руанды обсудил с Блинкеном конфликт в ДР Конго

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон выступает за мирное разрешение разногласий между Руандой и Конго

НАЙРОБИ, 16 января. /ТАСС/. Президент Руанды Поль Кагаме провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Всемирного экономического форума в Давосе и обсудил урегулирование конфликта с Демократической Республикой Конго. Об этом сообщает портал Africanews.

Блинкен заявил Кагаме, что США привержены поддержке усилий по мирному разрешению разногласий между Руандой и Конго и предотвращению конфликта на востоке ДРК. "Мы очень ценим проделанную работу, особенно за последние пару месяцев, ваше лидерство в попытках найти позитивный, мирный путь вперед", - сказал Блинкен.

Ранее один военнослужащий ДРК был убит в перестрелке на границе с Руандой, еще двое конголезских солдат взяты в плен.

В декабре конголезские силы безопасности и повстанческие группировки договорились о 72-часовом прекращении огня для снижения напряженности на сильно пострадавшем востоке страны, недалеко от границы с Руандой.