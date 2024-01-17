Швейцарский эксперт назвал "цирком" попытки Киева продвинуть в Давосе "формулу мира"

Аналитик по вопросам политической и военной стратегии, подполковник в отставке Ральф Боссхард отметил, что у России сейчас больше возможностей для действий

ЖЕНЕВА, 17 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Москва не испытывает цейтнота и может позволить себе спокойно наблюдать за цирком в Давосе вокруг так называемой формулы мира Киева, не учитывающей позицию России. Давосский форум - неудачное место для продвижения этого плана, и время было выбрано неудачное, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС швейцарский аналитик по вопросам политической и военной стратегии, подполковник в отставке Ральф Боссхард.

Комментируя состоявшуюся 14 января в Давосе встречу по украинской "формуле мира" на уровне советников по национальной безопасности, а также последующие усилия Киева, он высказал мнение, что на заседании Всемирного экономического форума президент Украины Владимир Зеленский занимался поисками "возможного адвоката Украины на переговорах с Россией". Однако он "должен был бы осознать, что его союзники в США не очень надежны". "Даже если помощь со стороны Вашингтона возобновится, поддержка останется шаткой. В свою очередь стабильность правительства Германии также сейчас подвергается испытаниям", - напомнил эксперт. "Когда Зеленский продвигает свой так называемый мирный план в Давосе, он должен понимать, что те, кто его поддерживает, могут не иметь достаточного влияния на Россию", - заметил аналитик.

Боссхард напомнил, что "в последние месяцы и годы Запад выступал за военные меры и больше не является собеседником России". "Можно предвидеть, что любой, кто выступит почтальоном и передаст письмо Зеленского с его так называемым мирным планом в Кремль, получит ответ, что там ждут прямого контакта от Киева", - предположил эксперт. Таким образом "Давосский форум - неподходящее место, а январь 2024 года - неподходящее время" для продвижения этого плана. Однако Зеленский "находится под давлением", учитывая позицию оппонентов президента США Джо Байдена в условиях подготовки к выборам в этой стране. "Байден останется хромой уткой в политическом отношении, и его преемник попытается заключить более выгодную сделку, как это часто делал Дональд Трамп, и постарается не затягивать войну", - считает Боссхард.

Коснувшись российской позиции, аналитик высказал мнение, что Россия "в настоящее время ощущает наименьший цейтнот, и у нее имеется больше возможностей для действий". Москва "может спокойно наблюдать за цирком в Давосе", и у нее есть возможность, "сидя на берегу, вскоре увидеть, как мимо проплывают трупы врагов".

Как считает Боссхард, у присутствующих в Давосе представителей деловых кругов нет желания испытывать риски, с которыми связан бизнес с Украиной. "Любой, кто сегодня поддерживает хорошие отношения с администрацией Зеленского, вскоре может оказаться у позорного столба. Никто не хочет рисковать и вмешиваться в дела потенциально нестабильных правительств <...>. На их месте я бы избегал любых контактов с украинской делегацией. В любом случае не будет никакой выгоды, потому что Украине больше нечего предложить в экономическом плане".

Говоря о позиции Берна, который выступил вместе с Киевом инициатором встречи по украинской "формуле мира" в Давосе, Боссхард обратил внимание на отсутствие у Запада объективной оценки ситуации в РФ. "Я хотел бы напомнить [министру иностранных дел Швейцарии] Иньяцио Кассису о фанатизме, с которым западная и швейцарская пресса в последние месяцы нападала на любого, кто проявлял хоть малейшее понимание позиции России", - сказал эксперт. "Ни сам Кассис, ни Швейцария в целом не могут заслужить сейчас особой похвалы за посредничество в конфликте", - резюмировал он.

"Формула мира" Киева

В Давосе 14 января прошла созванная по инициативе Швейцарии и Украины четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира". 15 января президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила на совместной пресс-конференции с Зеленским, который прибыл в страну с визитом, что украинский коллега попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня по "формуле мира" и что Берн ответил согласием. Дальнейшие шаги стороны прорабатывают.

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.