Премьер Госсовета Китая начинает визит в Ирландию

Ли Цян намерен провести переговоры с ирландским президентом Майклом Хиггинсом, а также встретиться с премьер-министром страны Лео Варадкаром

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл во вторник вечером в Ирландию, где у него запланированы переговоры с лидерами страны.

В аэропорту Ли Цяна встретил ирландский министр по вопросам изменения климата, коммуникаций и транспорта Эймон Райан. В среду утром премьер Госсовета КНР, как ожидается, проведет переговоры с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом. Затем он должен встретиться с премьер-министром республики Лео Варадкаром в особняке Фармли в пригороде Дублина. Стороны обсудят пути укрепления экономического сотрудничества между государствами и вопросы глобальной безопасности.

"Китай - важный экономический партнер и постоянный член Совета Безопасности ООН, который призван сыграть большую роль в преодолении общих вызовов в мире, в том числе посредством усилий [по обеспечению] мира и безопасности и в вопросе борьбы с изменением климата, - заявил Варадкар в преддверии визита Ли Цяна. - Я ожидаю глубокой и конструктивной дискуссии по вопросам, где наши позиции совпадают, а также по тем вопросам, где наши взгляды расходятся".

Государственная телерадиовещательная компания Ирландии RTE сообщает, что Ли Цян стал первым с 2015 года представителем Китая высокого ранга, который посетил республику. Тогда визит в Ирландию совершил предшественник Ли Цяна на посту премьера Госсовета КНР Ли Кэцян.

В среду вечером Ли Цян вылетит обратно в Китай. До этого он посетил Швейцарию, где принял участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.