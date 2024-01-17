Макрон заявил о необходимости усиления суверенитета Европы

Президент Франции также подчеркнул, что Европа должна стать "полюсом стабильности", на котором не скажутся американо-китайские разногласия

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости укрепления суверенитета Европы и ее нежелании быть зависимой от Соединенных Штатов, в частности, на фоне противостояния США и Китая.

"Мир находится в беспорядке, - сказал глава государства на пресс-конференции в Елисейском дворце. - В первую очередь это связано с напряженностью между США и Китаем, которая может затронуть и Европу. Именно поэтому я выступаю за более сильную Европу. Франция одна не может противостоять этой напряженности. Необходима суверенная Европа, которая признает Соединенные Штаты своим союзником, но не хочет от них зависеть. В этой ситуации мы должны быть неким полюсом стабильности, на котором не скажутся американо-китайские разногласия".

Отношения Пекина и Вашингтона резко обострились после визита в Тайбэй в августе 2022 года Нэнси Пелоси, которая в то время занимала пост спикера Палаты представителей. Диалог между оборонными ведомствами КНР и США был фактически приостановлен более чем на год. Кроме того, Народно-освободительная армия Китая в ответ начала регулярно проводить возле Тайваня масштабные учения. В последние годы делегации Конгресса США неоднократно посещали остров.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.