В Давосе генсек ООН обсудил с госсекретарем США ситуацию в Газе

Также в ходе встречи Антониу Гутерриш и Энтони Блинкен коснулись вопроса обеспечения морской безопасности, сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 17 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в секторе Газа и доставку гуманитарной помощи в анклав на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Он [Гутерриш] встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи они обсудили ситуацию в Израиле и Газе, в том числе необходимость увеличения гуманитарной помощи в Газу и освобождения израильских заложников", - отметил он, добавив, что также были затронуты вопросы снижения напряженности в регионе и обеспечения морской безопасности.

Представитель главы всемирной организации добавил, что Гутерриш встретился с премьер-министром Иордании Бишером аль-Хасауной, премьер-министром Ливана Наджибом Микати и обсудил необходимость деэскалации в регионе.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более чем 120 стран, всего более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили приглашения россиянам.