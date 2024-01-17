МИД Палестины призвал внести группы израильских поселенцев в списки террористов

Также внешнеполитическое ведомство в своем заявлении осудило "аннексию Западного берега" реки Иордан

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Палестинский МИД потребовал внести группы израильских поселенцев на оккупированных территориях в международные списки террористических организаций. Соответствующее заявление размещено на странице ведомства в X.

"Министерство иностранных дел [Палестины] призывает внести организации поселенцев в международные террористические списки. Это позволит связать позицию США и международного сообщества, осуждающих терроризм со стороны поселенцев, с санкциями, призванными заставить Израиль ликвидировать и разоружить их", - говорится в заявлении.

Также в нем отмечается, что МИД Палестины самым решительным образом осуждает "аннексию Западного берега [реки Иордан]", подрывающую "любые шансы на создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме". "Эскалация преступлений поселенцев является явным доказательством того, что <...> существующих решений и санкций, принятых рядом стран в отношении поселенцев, недостаточно и что <...> необходимо реальное международное давление на израильское правительство с тем, чтобы заставить его разогнать поселенцев, разоружить их и перекрыть источники их финансирования", - подчеркивается в заявлении ведомства.

В декабре 2023 года Госдепартамент США объявил, что вводит визовые ограничения в отношении лиц, причастных к насилию над мирными жителями Западного берега реки Иордан. Американская администрация пришла к выводу, что нынешние власти Израиля не предпринимают серьезных попыток остановить или предотвратить нападения на палестинцев. Позднее власти Франции заявили, что запретят въезд на территорию страны экстремистски настроенным израильским поселенцам, которые совершали или совершают насилие в отношении палестинских гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан.