Al Jazeera: ЦАХАЛ штурмует город Тулькарм на Западном берегу Иордана

Наступление на город ведется с нескольких сторон, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля ведет штурм города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские силы наступают на город с нескольких сторон.

Столкновения с использованием стрелкового оружия и взрывных устройств продолжаются в лагере беженцев Балата. Как утверждают в Палестинском обществе Красного Полумесяца, израильские военные препятствуют работе бригад скорой помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.