В ЕС уверены, что помощь Украине получится согласовать "в ближайшие пару недель"

Это может произойти, несмотря на возражения со стороны Венгрии, отметила газета Politico

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Представители Евросоюза уверены, что страны-участницы объединения смогут согласовать помощь Киеву "в ближайшие пару недель", несмотря на возражения со стороны Венгрии. Об этом сообщили в газете Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Как указали собеседники издания, премьер Венгрии Виктор Орбан "исчерпал" возможности "сдерживания ЕС" по вопросам финансирования Украины. Они отметили, что большинство стран Евросоюза "отвергли попытку Венгрии разделить" помощь Киеву "на ежегодные транши", которые требовали повторного согласования каждый год.

"Весьма маловероятно, что страны ЕС примут решение, которое даст Венгрии возможность постоянно шантажировать [объединение]", - подчеркнул один из дипломатов в интервью Politico. "Это создаст хаос, если нам придется собираться через 12 месяцев снова и единогласно решать, продлеваем ли мы финансирование Украины", - добавил представитель правительства одной из стран Евросоюза. Собеседник также отметил, что это противоречило бы логике семилетнего бюджета ЕС, который "должен обеспечивать стабильность и предсказуемость".

Потенциальный компромисс, сказал неназванный европейский чиновник ЕС, может заключаться в том, что сообщество "возместит Венгрии процентную ставку по выплатам, полученным после пандемии" вместо того, чтобы разморозить средства, предназначенные для Будапешта, которые руководство ЕС удерживает, обвиняя правительство страны в нарушении верховенства права и добиваясь от него изменений в национальном законодательстве.

Также страны Евросоюза рассматривают возможность введения специального инструмента "экстренного торможения", который позволит любой стране, выступающей против помощи Украине, задержать выплаты и перенести их обсуждение на саммит ЕС, однако запретит накладывать вето. По словам собеседников издания, любой из предложенных планов должен подразумевать "некоторые уступки Венгрии". Но если Будапешт снова наложит вето на помощь Киеву, указали дипломаты, ЕС может прибегнуть к временному лишению Венгрии права голоса в Европейском совете.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд из бюджета сообщества на 2024-2027 годы. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Украине постепенно, на ежегодной основе при строгом контроле за использованием средств. Вопрос об этом с учетом венгерской позиции будет рассматриваться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля.