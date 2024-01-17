На Украине выразили беспокойство возможными последствиями выборов в США

Они могут привести к дальнейшему обострению внутриполитической борьбы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президентские выборы в США в 2024 году могут привести к дальнейшему обострению внутриполитической борьбы, в Киеве это вызывает беспокойство. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я более обеспокоен тем, что случится после выборов. Важно, чтобы политическая система США оставалась сфокусированной, чтобы они [американцы] не утонули во внутренней борьбе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, вызывает ли у него обеспокоенность предстоящее волеизъявление.

Кулеба добавил, что предпочел бы, чтобы США после выборов сосредоточились на глобальных проблемах, в том числе на боевых действиях на Украине, а не на внутренних противоречиях.

"Что касается конкретных фамилий, то у Украины есть соответствующий опыт. У президента [Украины Владимира] Зеленского было взаимодействие с президентом [Дональдом] Трампом, когда он был в офисе", - отметил министр.

Трамп значительно опережает других претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Согласно данным ряда опросов, доля американцев, желающих видеть его снова во главе государства, превышает долю тех, кто намерен поддержать на предстоящих выборах действующего президента Джо Байдена. Трамп при этом неоднократно заявлял, что выступает за скорейшее прекращение конфликта на Украине.