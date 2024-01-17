Блинкен не видит перспектив переговоров о долгосрочном перемирии на Украине

Госсекретарь США считает, что "необходимо желание" со стороны России для переговоров "в духе доброжелательности"

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Перспективы переговоров об установлении долгосрочного перемирия на Украине отсутствуют. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В настоящий момент я их не вижу", - ответил он на вопрос о том, есть ли сейчас возможность начать консультации по вопросу об урегулировании украинского кризиса.

"Мы всегда открыты для них", - добавил Блинкен. Госсекретарь считает, что "необходимо желание" со стороны России для переговоров "в духе доброжелательности", которые, по его мнению, должны быть основаны "на базовых принципах", включающих "территориальную целостность, суверенитет, независимость". "Если и когда Россия согласится говорить на этих условиях, она найдет украинцев, которые хотят этого, и определенно увидит поддержку со стороны США, так же как и со стороны многих других государств", - утверждал Блинкен.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад продолжит прибегать к идеологическим нарративам, отказываясь от мирного решения, пока не разрушит Украину. Дипломат отметила, что в последнее время в западном публичном пространстве "то тут, то там" затрагивается тематика переговорного процесса. В этом контексте она напомнила, что ранее представители Евросоюза и США высокого ранга настаивали на том, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на поле боя. Захарова обратила внимание, что Вашингтон и Лондон "руками [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с РФ". Поэтому западные страны теперь не могут открыто говорить о необходимости диалога, указала официальный представитель МИД.