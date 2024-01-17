Блинкен: США переосмыслили многие свои союзы из-за Китая

Состояние конкуренции между Вашингтоном и Пекином не должно перейти в конфликт, подчеркнул госсекретарь

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. США активизировали и пересмотрели многие свои союзы и партнерства из-за отношений с Китаем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Отношения с Китаем являются одними из самых сложных и наиболее важных из всех, которые у нас есть. <...> Мы активизировали и во многих отношениях переосмыслили наши союзы и партнерства, и совпадений наших взглядов с другими странами в том, как подходить к сложностям в отношениях с Китаем, стало гораздо больше, чем раньше. И это для нас огромный источник силы", - отметил он.

"Мы считаем очень важным прежде всего стабилизировать отношения [с Китаем]. Чтобы по крайней мере состояние конкуренции, в котором мы находимся, не перешло в конфликт, который не в наших интересах. Это ни в чьих интересах", - также заявил Блинкен.