Глава Германского союза фермеров пригрозил возобновить акции протеста

Сельхозпроизводители ФРГ требуют, чтобы правительство страны отказалось от отмены налоговых льгот и скидок на дизель

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Сельхозпроизводители ФРГ продолжат проводить демонстрации, если правительство не пойдет на компромисс и не откажется от отмены льгот. Об этом заявил глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид в эфире телеканала Welt.

"Мяч находится на половине поля политиков, правительства и правительственных фракций. Они должны отозвать предложение о повышении налогов. В противном случае я исхожу из того, что будут дальнейшие протесты и демонстрации", - сказал он.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Ряд статей экономии коснулся фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов. 8 января германские фермеры возобновили проведение акций: они блокировали развязки на федеральных трассах в разных частях ФРГ, контейнерные терминалы в грузовых портах. Завершающая демонстрация прошла 15 января в Берлине, протестующие пригнали к Бранденбургским воротам 5 тыс. единиц сельхозтехники.