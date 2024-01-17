СМИ: Путин и Цой Сон Хи заявили, что РФ и КНДР будут сотрудничать ради мира на планете

Президент России и глава МИД КНДР добавили, что Москва и Пхеньян будут стимулировать динамичное развитие комплексных двусторонних отношений, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и глава МИД КНДР Цой Сон Хи на состоявшейся 16 января встрече обозначили намерения своих стран развивать сотрудничество в целях обеспечения мира и стабильности на планете. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, российский лидер попросил приехавшую в Москву делегацию передать новогоднее поздравление своему коллеге Ким Чен Ыну. Цой Сон Хи в свою очередь передала Путину "теплое приветственное послание" руководителя народной республики.

"В ходе беседы еще раз была подтверждена позиция обеих сторон продолжать тесно сотрудничать и взаимодействовать в целях обеспечения мира и стабильности на планете и в регионе, стимулировать динамичное развитие комплексных двусторонних отношений в соответствии со стремлением народов двух стран к совместному процветанию и развитию, открыв новый период расцвета стратегических, традиционно дружественных отношений России и КНДР", - говорится в сообщении ЦТАК.

"Беседа прошла от начала до конца в теплой и дружественной атмосфере", - подчеркнуло агентство. Во встрече также приняли участие посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.