ФБР расследует дело о секс-преступлениях, в которых обвинили экс-главу Abercrombie & Fitch

По данным вещательной корпорации Би-би-си, его также обвиняют в организации торговли людьми с целью их сексуальной эксплуатации

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. ФБР США начала расследование в отношении бывшего генерального директора американской компании Abercrombie & Fitch Майкла Джеффриса по подозрению в совершении им преступлений сексуального характера. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си, ранее опубликовавшая целую серию свидетелств против Джеффриса и его гражданского партнера Мэттью Смита.

По данным вещателя, против них также подан иск, в котором ответчики обвиняются в организации торговли людьми с целью их сексуальной эксплуатации.

Восемь мужчин, называющих себя жертвами Джеффриса и Смита, ранее заявили Би-би-си, что их принуждали к сексу на вечеринках, которые пара устраивала в фешенебельных гостиницах и своих домах в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Марракеше в период с 2009 по 2015 год.

После публикации материалов журналистского расследования в Abercrombie & Fitch, которая является производителем и продавцом одежды, заявили, что "шокированы и возмущены" приписываемым 79-летнему Джеффрису поведением. В компании также перестали перечислять ему пенсионные выплаты, достигающие $1 млн в год. Пост главы компании он занимал с 1992 по 2014 год.