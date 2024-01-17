Замглавы МИД Белоруссии обсудил с российским коллегой участие Минска в мероприятиях БРИКС

Евгений Шестаков и Сергей Рябков также поговорили о развитии отношений с Латинской Америкой

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Заместители глав дипломатических ведомств Белоруссии и России Евгений Шестаков и Сергей Рябков обсудили участие Минска в мероприятиях БРИКС и развитие отношений с Латинской Америкой. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"17 января 2024 года в городе Москве заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым. В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия в контексте председательства Российской Федерации в БРИКС, участия Республики Беларусь в предстоящих мероприятиях объединения", - говорится в сообщении.

"Собеседники отдельно обсудили тематику сотрудничества со странами Латинской Америки, сверили часы на предмет текущего состояния и перспектив развития отношений с латиноамериканским регионом", - добавили в белорусском МИД. Заместители руководителей внешнеполитических ведомств Белоруссии и России также наметили совместные шаги по продвижению взаимовыгодных инициатив в странах Латинской Америки.