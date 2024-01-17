В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в Днепропетровской и Кировоградской областях

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха был объявлен в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены работали в Днепропетровской и Кировоградской областях чуть более 20 минут.

Издание "Страна" сообщало о взрыве в городе Днепре (ранее - Днепропетровск).

Ранее воздушная тревога объявлялась в Николаевской и Харьковской областях, она продлилась чуть более получаса.

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