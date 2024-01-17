Премьер Госсовета КНР заявил о введении безвизового режима в отношении Ирландии

Ли Цян сообщил, что это облегчит обмен персоналом между двумя странами

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Китай введет односторонний безвизовый режим для граждан Ирландии. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Дублине.

"Китай введет одностороннюю безвизовую политику в отношении Ирландии, чтобы облегчить обмены персоналом между двумя странами", - приводит его слова агентство Синьхуа.

Премьер Госсовета КНР находится с официальным визитом в Дублине, где он провел встречи со своим коллегой Лео Варадкаром и президентом Ирландии Майклом Хиггинсом.

Государственная телерадиовещательная компания Ирландии RTE ранее сообщила, что Ли Цян стал первым с 2015 года представителем Китая высокого ранга, который посетил республику. Тогда визит в Ирландию совершил предшественник Ли Цяна на посту премьера Госсовета КНР Ли Кэцян.

Ли Цян вылетит обратно в Китай 17 января. До этого он посетил с официальным визитом Швейцарию, где принял участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.