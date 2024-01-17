Король Нидерландов может лишиться права не платить налоги

В Нидерландах все платят за общественные блага, отметил депутат партии "Демократы-66" и один из инициаторов изменений Йост Среллер

ГААГА, 17 января. /ТАСС/. Несколько голландских партий выступили с инициативой о лишении короля Виллема-Александера права на освобождение от подоходного налога. Об этом сообщил информационный портал NL Times.

По данным издания, инициатива впервые может получить поддержку в обеих палатах парламента.

"Важно, чтобы король также платил подоходный налог, - отметил депутат партии "Демократы-66" (Д-66) и один из инициаторов изменений Йост Среллер. - Учителя и полицейские также платят налоги. В Нидерландах все платят за общественные блага".

Освобождение монарха от подоходного налога регулируется в Нидерландах конституцией. Для внесения поправок в нее требуется поддержка в две третьих голосов депутатов нижней и верхней палат парламента. "И впервые это представляется возможным", - отмечает NL Times. По его данным, после выборов, прошедших 22 ноября 2023 года, в парламенте оказалось 10 партий и 112 из 150 депутатов, которые ранее высказывались за то, чтобы король платил налоги. В верхней палате эти политические силы имеют 50 из 75 мест.

Предложение предусматривает, что освобождение от уплаты налогов будет отменено для всего королевского дома, в том числе для короля Виллема-Александера, королевы Максимы, принцессы Беатрикс (ранее являвшейся королевой) и кронпринцессы Амалии. Ранее Амалия отказалась от пособий, предназначавшихся ей как наследнице престола.

Инициатива также предусматривает, что изучением вопроса должен заняться новый премьер, который будет избран после завершения идущих в настоящее время переговоров о создании правящей коалиции. Это связано с тем, что Д-66 вместе с партнерами из Социалистической партии и Партии защиты животных не доверяют и.о. премьера Марку Рютте и считают, что он не даст ход этой инициативе.