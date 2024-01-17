Болгария заявила, что не может отправить Украине бронетранспортеры из-за нехватки средств

Глава оборонного ведомства Тодор Тагарев сообщил, что техника остается на складах

СОФИЯ, 17 января. /ТАСС/. Старая бронированная техника, которую в соответствии с решением парламента Болгария должна безвозмездно передать Украине, пока остается на складах, а Минобороны ищет спонсора, который поможет в ее доставке адресату. Об этом глава болгарского оборонного ведомства Тодор Тагарев сообщил депутатам профильной комиссии парламента.

"Логистика понятна, ясно кто загрузит и куда должны отправиться [бронетранспортеры]. Зная сумму, которая необходима для транспортировки, мы могли бы, вероятно, справиться средствами из своего бюджета, но надеемся, что кто-нибудь из наших союзников сможет эти затраты взять на себя. Если не получится, будем искать другие возможности", - сказал министр.

По расчетам экспертов, операция по транспортировке машин может занять около двух месяцев.

В декабре правящее большинство отклонило вето президента на поставку техники, таким образом украинской стороне должна быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, - всего около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставки засекречена.