В Израиле заявили, что добьются ликвидации военного и управленческого потенциала ХАМАС

Об этом заявил глава Минобороны страны Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Израильские военные продолжат сражаться в секторе Газа до тех пор, пока не будет уничтожен "значительный военный и управленческий потенциал" правящего в анклаве радикального движения ХАМАС. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Мы продолжим сражаться до тех пор, пока не добьемся победы - пока не победим террористическую организацию ХАМАС, ликвидировав весь ее значительный военный и управленческий потенциал в секторе Газа", - распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны.