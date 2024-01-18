ХАМАС назвало решение США признать хуситов террористами аморальным и политизированным

Представители движения подчеркнули, что такими действиями Вашингтон все равно не сможет сдержать стремление народов арабских стран выразить солидарность с палестинцами

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС назвало решение Соединенных Штатов о повторном внесении йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций аморальным и политизированным. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале ХАМАС.

"Этот аморальный и политизированный шаг [со стороны США] еще раз доказывает приверженность администрации [американского президента Джо Байдена] экспансионистской [израильской] повестке в Палестине и регионе", - отмечается в тексте.

В ХАМАС также выразили уверенность в том, что Вашингтону своими действиями не удастся сдержать стремление народов арабских и других стран выразить солидарность с палестинцами.

17 января США повторно внесли движение "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Как заявила на брифинге представитель американской администрации, решение вступит в силу через 30 дней. Это необходимо для налаживания механизмов доставки гуманитарной помощи в страну таким образом, чтобы от ограничений не пострадало мирное население Йемена. В частности, из-под действия санкций будут выведены морские поставки в Йемен продовольствия, медикаментов и топлива.

Администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа в конце его президентского срока в январе 2021 года внесла движение "Ансар Аллах" в перечень террористических организаций. В феврале того же года администрация Джо Байдена исключила хуситов из этого списка. Как отмечалось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, решение было принято из гуманитарных соображений.