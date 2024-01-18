Спикер Палаты представителей заявил, что погранкризис должен быть приоритетом для США

Майк Джонсон также обвинил администрацию президента Джо Байдена в возникновении "катастрофы на границе" Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. США в приоритетном порядке должны заняться урегулированием кризиса на границе с Мексикой. С таким заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон после встречи руководства Конгресса с президентом США Джо Байденом, посвященной обсуждению запроса американской администрации на выделение дополнительной бюджетной помощи Украине.

"Мы провели продуктивную встречу", - заявил Джонсон, выступление которого транслировал телеканал Fox News. "Я сказал президенту то, что говорю на протяжении нескольких месяцев. Нам необходимо провести значительные изменения в пограничной политике", - отметил он, возложив ответственность за "катастрофу на границе США" на администрацию Байдена.

По словам Джонсона, законодатели "понимают обеспокоенность относительно безопасности и суверенитета Украины, но американцы испытывают такую же обеспокоенность относительно суверенитета и безопасности" собственной страны. "Мы обсудили действия, необходимые для решения этой проблемы", - продолжил Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США. По словам спикера нижней палаты Конгресса, законодатели "понимают необходимость выделения средств Украине и недопустимость статус-кво". Но администрация, по его словам, должна дать ответы на вопросы о том, какую конечную цель США преследуют в украинском кризисе и каким образом будет осуществляться контроль финансов, выделяемых из средств американских налогоплательщиков.

"Мы отдаем себе отчет в том, что эти вопросы важны, но необходимо настоять на том, что ситуация на границе является для нас приоритетной. Думаю, по этому вопросу есть некое взаимопонимание", - подчеркнул Джонсон, заявив, что продолжит отстаивать эту позицию.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последние месяцы высказывалась против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.