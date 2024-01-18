СМИ: США и Великобритания нанесли очередной удар по Йемену

Атаке подверглись провинции Дамар, Таиз, Ходейда и Эль-Байда, передает телеканал Al Masirah

ТАСС, 18 января. США и Великобритания нанесли вторую за ночь серию ударов по территории Йемена, которая контролируется мятежным движением хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атаке подверглись провинции Дамар, Таиз, Ходейда и Эль-Байда. Как утверждает телеканал, один из ударов был нанесен по объекту хуситов в селении Ас-Салиф, расположенном в провинции Ходейда на берегу Красного моря.

Ранее в четверг телеканал сообщил, что США и Великобритания атаковали подконтрольные "Ансар Аллах" провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что удары были нанесены по 14 ракетным установкам хуситов, которые "представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе".

17 января хуситы атаковали американский сухогруз Genco Picardy, следовавший под флагом Маршалловых Островов в Аденском заливе. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что на борту судна, которое подверглось удару в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, возник пожар. По данным CENTCOM, сухогруз получил повреждения, однако его экипаж не пострадал.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам CENTCOM, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары нанесены в ответ на атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.