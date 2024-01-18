Токаев прибыл с официальным визитом в Рим

Там президент Казахстана встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони

АСТАНА, 18 января. /ТАСС/. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в столицу Италии, в четверг пройдут его переговоры с президентом и премьером республики. Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

"Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. В этот же день глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан - Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний", - говорится в сообщении.

Кроме того, 19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.