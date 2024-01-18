По мнению политика Рышарда Чарнецкого, СМИ повторяют риторику лидера страны Владимира Зеленского, которая демонстрирует "ограниченность мышления украинского президента"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ложные предположения украинских СМИ о причастности Москвы к протестам польских перевозчиков, которые до недавнего времени блокировали проезд на дорогах вблизи пропускных пунктов на границе с Украиной, выгодны России. Такое мнение выразил польский правый политик и депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

Неправдивые высказывания украинских СМИ стали "подарком" для России, приводит его слова еженедельник Do Rzeczy. Такая реакция Чарнецкого была вызвана публикацией украинского портала Европейская правда. Ее авторы считают, что к протестам польским перевозчиков на границе с Украиной причастны "люди, связанные с Москвой". Тем самым, по мнению польского политика, украинские СМИ повторяют риторику лидера страны Владимира Зеленского, которая демонстрирует "ограниченность мышления украинского президента".

Польские перевозчики 6 ноября начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Гребенное". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Блокируя пункты пропуска, поляки требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В этой связи водители грузовиков вынуждены были сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли три украинских водителя. 16 января польское правительство и перевозчики договорились о приостановлении протестов до 1 марта.