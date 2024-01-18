Политики в Европе призвали ЕС расследовать возможные нарушения на выборах в Сербии

Их общей целью является желание видеть Белград в Евросоюзе в течение десятилетия, пишет Politico

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Европейские политики призвали руководство ЕС расследовать возможные нарушения на парламентских и муниципальных выборах в Сербии, которые прошли 17 декабря. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документ.

"Мы призываем ЕС провести независимое расследование всех нарушений и мошенничества на выборах [в Сербии], о которых сообщалось ранее", - говорится в письме, направленном руководству европейских органов и попавшем в распоряжение издания. Политики также потребовали разработать рекомендации по "обеспечению свободных и честных выборов в Сербии".

"Вне зависимости от результатов расследования в Сербии может возникнуть необходимость проведения новых выборов", - добавили они, подчеркнув, что их "общая цель - видеть Белград в ЕС в течение десятилетия".

Призыв был в первую очередь направлен председателю Еврокомисии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и руководителю Европарламента Роберте Метсоле. Письмо подписали 24 политика, включая председателя комитета по иностранным делам Бундестага ФРГ Михаэля Рота, главу комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Жан-Луи Бурланжа. Как отмечает газета, в число подписавших письмо политиков входят представители Италии, Дании, Люксембурга, а также Великобритании, Молдавии и Украины.