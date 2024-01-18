Глава профильного комитета Сената Франции заявил об ухудшении военной ситуации для Украины

Седрик Перрен отметил, что в настоящее время все действующие лица конфликта испытывают усталость

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Положение Вооруженных сил Украины в зоне проведения военной операции РФ ухудшилось, на Западе наблюдается усталость от конфликта. Такое мнение выразил председатель комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам верхней палаты парламента Франции Седрик Перрен.

"Ситуация, очевидно, сложная, фронт заморожен, помощь со стороны Запада ослабла", - сказал он, отметив, что ухудшение ситуации на Украине сопровождается "усилением давления" со стороны российских войск.

Сенатор обратил внимание на то, что в СМИ западных стран много говорят об "усталости общества от войны на Украине". "Также можно констатировать усталость, к сожалению, среди всех действующих лиц [конфликта]", - добавил он. По оценке Перрена, ВСУ в контрнаступлении "терпят относительное поражение".

В декабре 2023 года Перрен с тремя другими сенаторами Франции встретился со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком, министром обороны Украины Рустемом Умеровым, заместителем руководителя офиса президента Игорем Жовквой и начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны генералом Кириллом Будановым. В Польше французские законодатели встретились с главами парламентских комитетов и одним из советников президента. По итогам поездки сенаторы заявили о необходимости увеличить поставки вооружений Киеву с целью сохранить боеспособность ВСУ.