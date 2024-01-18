Шольц хочет от ЕС больше вложений в Украину из-за перспективы остаться без поддержки США

По данным Politico, тема поддержки Киева будет обсуждаться во время встречи канцлера ФРГ с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц все больше опасается, что Евросоюзу придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США, поэтому намерен потребовать от стран сообщества больше вложений. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на близкого к Шольцу чиновника.

По его данным, из-за победы Дональда Трампа на кокусах (собраниях партийных активистов) в Айове в начале этой недели все более реалистичной представляется перспектива, что экс-президент вновь займет кресло главы государства, а США перестанут оказывать Евросоюзу помощь в противостоянии с Россией. Издание утверждает, что, опасаясь этого, Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в поддержку Украины в конфликте с РФ.

В пользу этого предположения, по оценкам газеты, говорит тот факт, что Берлин все чаще выражает свое разочарование по поводу того, насколько его военная поддержка Украины превосходит помощь со стороны коллег по ЕС. Как сообщил Politico источник, тема поддержки Киева будет обсуждаться во время встречи Шольца с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая запланирована на 22 января.

На последнем саммите ЕС (14-15 декабря 2023 года) премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС, предусматривавшие выделение из него Украине €50 млрд в 2024-2027 годах. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе и при строгом контроле за использованием средств. Эта тема будет рассматриваться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля.