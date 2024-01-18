Лукашенко поручил доработать указ о финансировании проекта белорусско-российского спутника

По словам президента, "рассматривать проект нужно не только с точки зрения национальной безопасности"

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству доработать проект указа о финансировании программы создания российско-белорусского спутника Земли, который, как ожидается, может быть запущен в 2028 году. Об этом он заявил на совещании с руководством Совета министров и руководителями регионов.

"Правительству было поручено более детально проработать вопрос финансирования этого проекта. Лишних трат быть не должно. От создания этого космического аппарата должна быть максимальная экономическая отдача", - приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам президента, "рассматривать проект нужно не только с точки зрения национальной безопасности, но и как перспективное направление двустороннего научного сотрудничества, которое позволит развивать компетенции и белорусской, и российской стороны". "А в будущем принесет еще большую отдачу нам и нашим партнерам. Жду от правительства соответствующих предложений", - сказал Лукашенко.

Сроки создания и запуска российско-белорусского спутника дистанционного зондирования земли, эскизный проект которого был завершен в 2020 году, несколько раз сдвигались. В сентябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что работы планируется начать с 1 января 2023 года. В середине января прошлого года сообщил директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой проинформировал о том, что запуск российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли планируется в 2028 году.