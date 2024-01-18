Глава МИД КНДР провела встречу с вице-премьером РФ

Цой Сон Хи обсудила с Александром Новаком вопросы расширения сотрудничества стран в экономике и торговле

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи провела встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком, в ходе которой стороны обсудили вопросы активизации и расширения сотрудничества между Москвой и Пхеньяном в различных сферах, включая экономику и торговлю. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Обсуждались практические вопросы по активизации и расширению двусторонних обменов и сотрудничества в разных сферах, включая торговлю и экономику, в соответствии с тем, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества поднялись на новый стратегический уровень", - говорится в сообщении.

Цой Сон Хи прибыла с официальным визитом в Россию 14 января во главе правительственной делегации КНДР. Она провела встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отмечал Лавров, Москва ценит поддержку Пхеньяна в контексте специальной военной операции на Украине и рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества двух стран на площадке ООН и других многосторонних организаций. По словам главы российского дипведомства, нынешние переговоры стали весьма своевременными, они предоставили возможность для подведения предварительных итогов той активной работы, которая была начата для выполнения договоренностей, достигнутых в ходе сентябрьского саммита между Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный.