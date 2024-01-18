Венгрия не уверена, что к саммиту ЕС будет соглашение о финансировании Украины

На последнем саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд из бюджета сообщества на 2024-2027 годы

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии не уверено в том, что к саммиту Евросоюза в Брюсселе 1 февраля удастся достичь соглашения о финансовой поддержке Украины. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

"Мы ведем переговоры с Еврокомиссией, но позиции сторон далеки друг от друга, поэтому у нас нет уверенности в том, что будет достигнуто соглашение", - сказал Гуйяш, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд из бюджета сообщества на 2024-2027 годы. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Украине постепенно, на ежегодной основе, при строгом контроле за использованием средств. Вопрос об этом с учетом венгерской позиции будет рассматриваться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля.

По сообщениям из Брюсселя, Еврокомиссия приступила к подготовке новых предложений относительно финансирования Украины, и Орбан в одном из своих недавних заявлений приветствовал разработку плана Б. В то же время он предупредил, что если его мнение учтено не будет, то он вновь использует свое право вето на решения всего Евросоюза. По его словам, в таком случае процесс финансирования Украины "придется остановить".