Президент Израиля заявил, что альтернативы войне нет

Страна не уклоняется от гуманитарной трагедии в Газе, подчеркнул Ицхак Герцог

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Израиль небезразличен к страданиям палестинцев, проживающих в секторе Газа, однако силовому сценарию устранения радикального палестинского движения ХАМАС альтернативы нет. Такое мнение выразил президент еврейского государств Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Мы должны понимать: если у нас есть право на самооборону, это неотъемлемое право пойти [в сектор Газа], поймать террористов, зачистить дома и вернуть назад заложников. Вот что мы пытаемся делать. Я не уклоняюсь от гуманитарной трагедии в Газе. И знаете что? Мы переживаем. Нам больно, что наши соседи так сильно страдают, но как иначе мы можем защитить себя, если наш враг решил окопаться в инфраструктуре террора невероятного размера и масштаба? Это очень сложная битва", - сказал он.

По словам президента, израильские военные сталкиваются с вооруженными отрядами палестинских радикалов повсеместно в гражданской застройке: "в магазинах, в гостиных, в спальнях, в школах". "Давайте согласимся: если мир хочет поддерживать достойным образом миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, он должен сражаться с террором и поддерживать борьбу с террором", - уверен Герцог.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.