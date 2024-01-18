Военные инструкторы США проведут учения с сотрудниками МВД Молдавии

В них задействуют подразделения специального назначения, молдавской полиции, министерства юстиции и постовой службы

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Инструктора из спецназа Корпуса морской пехоты США прибыли в Молдавию для обучения местных сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МВД республики.

"В рамках плана сотрудничества между МВД и посольством США в Кишиневе в течение 6 дней будут проходить практические занятия", - говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы подразделения специального назначения, молдавской полиции, министерства юстиции и постовой службы. Учения пройдут в полевых условиях, где будут отрабатываться межведомственное взаимодействие, стрельба в сложных условиях и другие навыки.

В прошлом году власти Молдавии, в конституции которой прописан статус нейтралитета, увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составляет 0,55% ВВП. Поставки оружия и военной техники в республику также увеличили США, ЕС и НАТО. Милитаризация Молдавии вызывала обеспокоенность у властей непризнанного Приднестровья. В Тирасполе также озабочены участившимися учениями вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы.