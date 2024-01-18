В Сомали потребовали расторгнуть меморандум Эфиопии и Сомалиленда

Также там исключили возможность переговоров с Аддис-Абебой

НАЙРОБИ, 18 января. /ТАСС/. Сомали требует расторгнуть меморандум о доступе к портам, заключенный между Эфиопией и непризнанным Сомалилендом, и исключает возможность переговоров с Аддис-Абебой. Об этом заявил МИД федеративной республики.

"Территориальная целостность и суверенитет Сомали были нарушены, когда Эфиопия подписала незаконный меморандум с администрацией северного региона Сомали (Сомалиленд) <...>. По этой причине нет места переговорам, пока Эфиопия не аннулирует незаконный меморандум и не подтвердит суверенитет и территориальную целостность Сомали", - говорится в заявлении министерства.

Как передает египетская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники, президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд в ближайшее время посетит Каир для обсуждения обострения отношений с Эфиопией.

17 января по видеосвязи прошло экстренное заседание глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ, которые обсудили обострение отношений между Эфиопией и Сомали из-за подписания Аддис-Абебой и непризнанным Сомалилендом меморандума о доступе к портам. Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт (Египет) назвал эту договоренность посягательством на суверенитет Сомали. Власти последней намерены оспорить меморандум. В Могадишо прошла серия массовых демонстраций с осуждением подписания документа. Ряд государств, в том числе США и Египет, выразили солидарность с позицией Сомали.