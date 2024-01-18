Французский политик потребовал отказаться от планов поставок артиллерии Украине

По словам Флориана Филиппо, это происходит "в момент, когда Украина терпит поражение"

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо потребовал отказаться от поставок самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar Украине. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"Полное безумие. Франция произведет десятки гаубиц Caesar для Украины [президента Владимира] Зеленского. Каждая САУ стоит €5 млн, что в общей сложности составит €390 млн", - отметил Филиппо.

По его словам, это происходит "в момент, когда Украина терпит поражение". Политик подчеркнул, что "такие расходы особенно недопустимы в условиях нехватки средств для французских больниц".

Компания Nexter произведет 78 гаубиц Caesar для Украины. 6 из них Киев оплатит сам, поставки еще 12 профинансирует Париж. Планируется, что средства на остальные 60 САУ предоставят участники созданной 18 января "артиллерийской коалиции", в которую входят около 50 стран.