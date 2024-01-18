Блинкен 21-26 января посетит Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Нигерию, Анголу

Госсекретарь США обсудит в этих странах вопросы, касающиеся развития сотрудничества в сферах экономики и безопасности

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Нигерию и Анголу 21-26 января, он обсудит в этих странах вопросы, касающиеся развития сотрудничества в сферах экономики и безопасности. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Во время поездки госсекретарь заострит внимание на том, как Соединенные Штаты активизировали партнерство с Африкой после саммита США - Африка, в том числе в сфере климата, продовольственной безопасности и здравоохранения. Он также подчеркнет, что наше экономическое партнерство ориентировано на будущее и США инвестируют в инфраструктуру в Африке, чтобы стимулировать двустороннюю торговлю, создать рабочие места у себя и на континенте, а также помочь Африке конкурировать на мировом рынке", - говорится в документе.

"Кроме того, госсекретарь будет развивать сотрудничество в сфере безопасности, основанное на общих ценностях, включая уважение прав человека, защиту демократии и укрепление власти закона", - добавил Миллер. По его словам, Блинкен "подчеркнет приверженность США партнерам из числа прибрежных государств Западной Африки" путем реализации "стратегии по предотвращению конфликтов и укреплению стабильности, а также сотрудничества с Экономическим сообществом стран Западной Африки по реагированию на вызовы в регионе". Кроме того, госсекретарь коснется вопросов, касающихся усилий по "снижению напряженности и поиску дипломатического решения конфликта на востоке Демократической Республики Конго".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента заверил, что США настроены на "взаимодействие с Африкой на высоком уровне".