На Коморах с новой силой вспыхнули беспорядки после президентских выборов

После победы действующего президента Азали Ассумани оппозиционеры воздвигают баррикады из горящих автомобильных покрышек, старых домашних электроприборов и камней, сообщает La Gazette des Comores

ХАРАРЕ, 18 января. /ТАСС/. Волнения и погромы с новой силой вспыхнули 18 января после проведения президентских выборов в Союзе Коморских Островов (СКО). Через 48 часов после объявления, по предварительным результатам, победы действующего президента Азали Ассумани, набравшего 62,97% голосов, на улицах столицы СКО - Морони и других крупных городов страны оппозиционеры воздвигают баррикады из горящих автомобильных покрышек, старых домашних электроприборов и камней, сообщает La Gazette des Comores.

Протестующие, недовольные результатами голосования, бросают камни в полицейских, грабят магазины, поджигают дома высокопоставленных чиновников.

По данным портала Comores-info, власти ограничили доступ к интернету.

Пять оппозиционных кандидатов в президенты СКО заявили, что считают итоги голосования сфальсифицированными, и требуют повторных выборов.

По данным избирательной комиссии, в выборах приняли участие очень мало избирателей - 16,3%. На высший государственный пост в СКО баллотировались Ассумани и еще около десятка политиков, в том числе бывший министр иностранных дел Абуду Соефо, лидеры партий "Оранж" Дауду Абдалла Мохаммед и "Демократическое объединение Комор" Муигни Барака Саид Соилихи.

Кадровый военный, Ассумани пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота. Победив на президентских выборах, он возглавлял страну сначала до 2006 года, а затем бессменно с 2016 года. Президент избирается на пять лет путем прямого голосования, возглавляет государство, правительство и является главнокомандующим вооруженными силами.