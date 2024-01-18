США рассчитывают, что Нигер сделает выбор не в пользу сотрудничества с РФ

При этом помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи отметила, что у Вашингтона нет "никаких возражений относительно того, что страны диверсифицируют сотрудничество"

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация рассчитывает, что в Нигере сделают выбор, который будет не в пользу наращивания взаимодействия с Россией. Такую позицию изложила помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи.

"В Нигере, думаю, у хунты есть четкий выбор. Я говорила об этом, когда была там в начале декабря <...>", - отметила она на спецбрифинге, посвященном поездке руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Нигерию и Анголу 21-26 января. "Мы доказали, что помогаем им и их партнерам в регионе противодействовать угрозе со стороны террористов", - сказала помощник госсекретаря, заострив внимание на экономическом взаимодействии США и Нигера. "Много обсуждалась выработка четких реальных сроков проведения выборов в скором времени. И конечно, освобождение президента [Мохамеда] Базума, - сообщила Фи. - Как вы видели, ранее в этом месяце хунта освободила его сына, который был неправомерно задержан".

"У нас нет никаких возражений относительно того, что страны диверсифицируют сотрудничество. Как вы слышали, госсекретарь говорил об этом, - утверждала Фи. - Очевидно, если они решат поддерживать партнерство с такими странами, как Россия, это будет очень сложно. Думаю, если они просто посмотрят в западном направлении на Мали и увидят рост числа жертв среди гражданского населения и нападений после того, как хунта пригласила группу "Вагнер" и выгнала французов, то это не та модель, которой я бы хотела следовать, и думаю, что большинство людей не хотели бы ей следовать, если бы руководили страной". "У меня состоялись хорошие консультации в декабре. Посмотрим, что будет в итоге. Опять же, думаю, мы продемонстрировали достижения, о которых они хорошо знают. И мы надеемся, что они сделают правильный выбор", - добавила она.

Ранее на этой неделе вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече в Москве с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном заявил, что российская сторона заинтересована в расширении двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, а также товарооборота. По словам Оверчука, необходимы совместные шаги для развития партнерства в энергетике и ряде других сфер.

Кроме того, заместители главы Минобороны РФ Александр Фомин и Юнус-Бек Евкуров провели в Москве рабочую встречу с министром национальной обороны Республики Нигер Салифу Моди. Стороны согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

В конце июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки ввели против мятежников жесткие санкции.