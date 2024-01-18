Румынские фермеры протестуют против импорта украинских зерновых

Они загородили тракторами проезд автомашин к КПП "Халмеу - Дьяково" на границе с Украиной

БУХАРЕСТ, 18 января. /ТАСС/. Десятки румынских фермеров загородили тракторами проезд автомашин к КПП "Халмеу - Дьяково" на границе с Украиной, требуя прекратить импорт зерновых из соседней страны. Об этом сообщило Радио Румынии.

Протестующие препятствуют также доступу грузовиков к КПП "Викову-де-Сус - Красноильск" и "Сирет - Порубное", где колонна ожидающих грузовиков растянулась примерно на 12 км.

Румынские фермеры и перевозчики, которые протестуют уже восьмой день, недовольны увеличением стоимости обязательной страховки автотранспорта, ростом акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительными проверками на границах страны. Они вывели на трассы грузовики и тракторы, замедляя или блокируя движение автотранспорта на национальных и окружных дорогах, внутри городов, на пограничных КПП.

Мэр Бухареста Никушор Дан разрешил проведение на столичной площади Конституции трехдневной акции протеста, в которой с воскресенья до вторника будут участвовать 5 тыс. фермеров и перевозчиков с 100 тракторами и 100 тягачами. "Я позволил протест, который не помешает движения транспорта в Бухаресте", - сказал он.

Украинское зерно

Главная причина протеста, как вытекает из многочисленных интервью Радио Румынии, - падение цен на продукцию румынских фермеров из-за незаконной продажи на внутреннем рынке украинского зерна, хотя официально оно должно лишь пересекать страну транзитом для экспорта в третьи страны.

Между тем правительство утверждает, что с октября прошлого года до настоящего времени украинские зерновые на внутренний рынок Румынии не ввозились. "Речь идет только о транзите к порту Констанца, откуда товары отправляются на экспорт", - указывается в размещенном на сайте кабинета сообщении. Премьер-министр в интервью телеканалу "Антена-3" также заявил: "За шесть месяцев, пока я занимаю пост главы правительства, ни одно зернышко пшеницы не осталось на территории Румынии".

Тем не менее после нескольких раундов переговоров Чолаку сообщил, что правительство примет пакет согласованных с фермерами и перевозчиками мер. "Ясно, что протесты были оправданы, а решения, которые мы принимаем, подтверждают, что большая часть их требований являются абсолютно законными", - сказал он. Кроме того, сняты с должностей председатель Румынской таможенной администрации и заместитель председателя Национального агентства по налоговой администрации. "Отставки произошли на фоне протестов фермеров и перевозчиков, которые обвиняют власти в пассивности в отношении контрабанды зерновых в Румынии", - комментирует портал g4media.ro.

Особое мнение бывшего главы МИД

Собственную версию происходящих в Румынии протестов высказал бывший министр иностранных дел Румынии, бывший председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Адриан Северин. Румынские фермеры "сейчас платят за горшки, разбитые внешней политикой, которая полностью противоречит румынским интересам", заявил он в интервью ясской газете Buna ziua Iasi ("Добрый день, Яссы"). Румынские фермеры не могут пользоваться плодами своего труда, если правительство "позволяет, чтобы на национальный рынок без всяких правил проникали товары из другой страны, составляя нелояльную конкуренцию внутренним производителям", сказал он.

"Это чтобы не говорить о том, что эти зерновые, которые проникают на румынский рынок <...>, похоже, собраны на землях, которые принадлежат американским фирмам, - добавил Северин. - И тогда мы начинаем понимать, откуда такая любовь к украинскому сельскому хозяйству!" "Американские инвесторы приобрели огромные площади, конечно, по очень хорошим ценам <...>, которые были приобретены в конечном итоге в обмен на вооружения", - утверждал он.

"Это движение фермеров и перевозчиков, - продолжал бывший глава МИД, - проходит в ряде стран по идентичному сценарию, который может быть использован <...> для того, чтобы сказать: мы, коллективный Запад, помогли вам, помогли Украине <...>, но наши народы протестуют <...>, и поэтому мы должны остановить войну". "Думаю, что эти протесты, которые проходят в ряде стран Европы <...>, могут использоваться <...> для того, чтобы извинить отказ Запада от Украины, потому что он не может найти выход из этого трудного положения", - заключил Северин.