Явка на выборах президента Финляндии за два дня предварительного голосования превысила 11%

Наименьшая активность зафиксирована в автономной области Аландские острова

ХЕЛЬСИНКИ, 18 января. /ТАСС/. 11,8% избирателей проголосовали на выборах президента Финляндии за два дня предварительного голосования. Об этом сообщило после закрытия избирательных участков в 20:00 (21:00 мск) Министерство юстиции Финляндии.

Из 13 избирательных округов наибольшую активность проявили в округах Сатакунта (14,5% избирателей уже проголосовали), Пирканмаа (14,1%), в округах Саво-Карелия и Лапландии проголосовали по 12,6%.

Наименьшая активность зафиксирована в автономной области Аландские острова (5,6%). За рубежом проголосовало 0,5% избирателей, сообщил Минюст.

Предварительное голосование - наиболее популярный способ волеизъявления избирателей в Финляндии, когда голосует более половины имеющих право голоса. На президентских выборах 2024 года оно будет проводиться с 17 по 23 января в Финляндии и с 17 по 20 января за рубежом в дипломатических представительствах. День выборов - воскресенье, 28 января.

Всего в выборах президента 2024 года участвуют девять кандидатов. Основная борьба, согласно соцопросам, развернется между двумя из них: депутатом парламента, экс-главой МИД Пеккой Хаависто и бывшим премьер-министром профессором Александром Стуббом.

Полномочия нынешнего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале 2024 года, он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.