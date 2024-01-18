На Голанских высотах объявили воздушную тревогу

Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги сработали в южной части Голанских высот. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Сирены воздушной тревоги сработали в южной части Голанских высот", - говорится в сообщении.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял Закон о Голанских высотах, в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.