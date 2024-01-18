Пентагон сообщил, что с октября 2023 года базы США в Ираке и Сирии были атакованы 140 раз

Шиитские формирования ранее заявили, что увеличат количество вооруженных операций в этих республиках

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Объекты ВС США в Сирии и Ираке с октября прошлого года подверглись нападениям порядка 140 раз. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"На данный момент было около 140 атак на американские войска в Ираке и Сирии: 57 атак в Ираке и 83 в Сирии". - сказала она.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.