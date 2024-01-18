Байден не знает, к чему приведет напряженность между Ираном и Пакистаном

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США призывают все стороны к сдержанности

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что не готов давать прогнозы о том, как будет далее развиваться ситуация в свете напряженности между Ираном и Пакистаном.

"Как вы можете видеть, Иран не слишком любят в регионе. Как это будет развиваться дальше? Мы прорабатываем это. Я не знаю, как это пойдет дальше", - сказал он, комментируя обмен ударами между Ираном и Пакистаном. Он беседовал с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

"Мы обеспокоены эскалацией напряженности в регионе", - подчеркнул позднее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге. "Нет необходимости в эскалации, и мы призываем все стороны к сдержанности", - добавил он.

Представитель Госдепартамента отказался дать однозначный ответ на вопрос о том, какую сторону в данном случае поддерживают США. Вместе с тем он выступил с утверждением, что Иран давно "финансирует терроризм, нестабильность, сеет раздор на Ближнем Востоке". Миллер напомнил, что Пакистан входит в число основных союзников США вне НАТО, но заверил, что Вашингтон не видит "необходимости в эскалации".

16 января иранское агентство Tasnim проинформировало о нанесении вооруженными силами страны удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", располагавшимся на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. В ведомстве сообщили, что в результате удара погибли два ребенка.

Позже пакистанский МИД объявил о проведенной антитеррористической операции, во время которой ВС страны нанесли удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате этой атаки погибли десять человек, в том числе четыре ребенка.