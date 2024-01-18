Байден считает, что до урегулирования кризиса в Газе еще далеко

Президент США подчеркнул, что арабскому населению страны стоит больше беспокоиться по поводу его победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. До урегулирования кризиса в секторе Газа еще далеко. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

"До урегулирования ситуации в Газе нам еще далеко", - сказал американский лидер, беседуя с журналистами в Белом доме перед поездкой в штат Северная Каролина. Вдаваться в детали Байден не стал.

Отвечая на вопросы о падении своего рейтинга популярности среди американских мусульман и граждан США арабского происхождения в связи с практически безоговорочной поддержкой действий Израиля в Газе, он высказался в таком ключе, что этим группам населения следует больше беспокоиться по поводу его предположительного соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах - республиканца Дональда Трампа. "Бывший президент хочет ввести запрет на въезд арабов в страну [США]", - заявил демократ Байден. По его словам, нынешняя американская администрация будет работать над тем, чтобы ясно дать понять, "кто заботится об арабском населении" Соединенных Штатов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул несколькими часами ранее, что еврейское государство настроено на продолжение военной операции в секторе Газа до полного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС. По выражению Нетаньяху, боевые действия будут идти "долгие годы и месяцы".

Между тем руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер утверждал на регулярном брифинге для журналистов, что Вашингтон видит приближение концовки нынешних военных операций в Газе. "Они [израильские власти] видят конец этого конфликта, мы видим конец этого конфликта", - провозгласил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.